醫病》頭、眼交替疼痛 竟是帶狀疱疹作祟
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壓力或免疫功能下降可能活化潛伏在體內神經節的水痘帶狀疱疹病毒。（台大醫院新竹分院提供）

壓力或免疫功能下降可能活化潛伏在體內神經節的水痘帶狀疱疹病毒。（台大醫院新竹分院提供）

2019-03-28 10:50

〔記者王駿杰／新竹報導〕34歲張姓男子在工廠擔任作業員，平時健康情形良好無慢性疾病，本月初突然出現頭部、眼睛交替疼痛情況，一度痛到無法入眠，去眼科檢查也查無病因，最後只能去大醫院急診室求助，經檢查才發現，張男的右眼周圍出現許多小水疱，原來是帶狀疱疹作祟。

台大醫院新竹分院感染科醫師黃崧溪表示，張男的帶狀疱疹水疱長在右眼和右邊的額頭，病毒侵犯的部位是三叉神經所分佈的眼分支，該部份感染很可能會侵犯到眼球，造成視力損傷，符合健保給付規定中給予抗病毒藥物治療的適應症。所幸張男在住院接受一週的抗病毒藥物治療後，症狀逐漸改善，也沒影響到視力。

黃崧溪指出，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，源自潛伏在體內神經節的水痘帶狀疱疹病毒，因身體老化、免疫功能下降或情緒壓力等原因再度被活化。

黃崧溪說，帶狀疱疹的初期症狀，通常是先出現不明原因的嚴重疼痛，病患大多會描述像針刺、或被火灼傷的感覺，皮膚的水皰在局部疼痛開始後二到三天、甚至一週之後才出現。而局部嚴重神經痛的症狀，即使水泡消失仍可持續超過三個月，稱作皰疹後神經痛。

黃崧溪說，帶狀疱疹的治療除需充足的休息、水分及營養補充，也要妥善照顧傷口避免續發性細菌感染，必要時可搭配止痛藥做症狀治療。

黃崧溪說明，雖然帶狀疱疹好發在高年齡層或免疫力較差的人身上，但近年來卻有發生年齡下降的趨勢，目前市面上已有帶狀疱疹的疫苗可供民眾自費施打，根據疾病管制署的建議，位曾接種過該疫苗的50歲以上成人，都可考慮到醫療院所諮詢，請醫師評估是否合適施打疫苗。

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