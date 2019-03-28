醫病》頭、眼交替疼痛 竟是帶狀疱疹作祟

2019-03-28 10:50

〔記者王駿杰／新竹報導〕34歲張姓男子在工廠擔任作業員，平時健康情形良好無慢性疾病，本月初突然出現頭部、眼睛交替疼痛情況，一度痛到無法入眠，去眼科檢查也查無病因，最後只能去大醫院急診室求助，經檢查才發現，張男的右眼周圍出現許多小水疱，原來是帶狀疱疹作祟。

台大醫院新竹分院感染科醫師黃崧溪表示，張男的帶狀疱疹水疱長在右眼和右邊的額頭，病毒侵犯的部位是三叉神經所分佈的眼分支，該部份感染很可能會侵犯到眼球，造成視力損傷，符合健保給付規定中給予抗病毒藥物治療的適應症。所幸張男在住院接受一週的抗病毒藥物治療後，症狀逐漸改善，也沒影響到視力。

黃崧溪指出，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，源自潛伏在體內神經節的水痘帶狀疱疹病毒，因身體老化、免疫功能下降或情緒壓力等原因再度被活化。

黃崧溪說，帶狀疱疹的初期症狀，通常是先出現不明原因的嚴重疼痛，病患大多會描述像針刺、或被火灼傷的感覺，皮膚的水皰在局部疼痛開始後二到三天、甚至一週之後才出現。而局部嚴重神經痛的症狀，即使水泡消失仍可持續超過三個月，稱作皰疹後神經痛。

黃崧溪說，帶狀疱疹的治療除需充足的休息、水分及營養補充，也要妥善照顧傷口避免續發性細菌感染，必要時可搭配止痛藥做症狀治療。

黃崧溪說明，雖然帶狀疱疹好發在高年齡層或免疫力較差的人身上，但近年來卻有發生年齡下降的趨勢，目前市面上已有帶狀疱疹的疫苗可供民眾自費施打，根據疾病管制署的建議，位曾接種過該疫苗的50歲以上成人，都可考慮到醫療院所諮詢，請醫師評估是否合適施打疫苗。

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