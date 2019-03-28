衛武營推週三小時光 單一票價150元

2019-03-28 10:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心推出全新《衛武營小時光》，打造偶戲、互動戲劇等9檔節目，單一票價只要150元，即日起啟售，讓民眾利用周三午後、晚間，能欣賞1小時表演，享受輕鬆、愜意小時光。

《衛武營小時光》號稱「輕製作」系列，推出9檔節目內容多元有特色，包括爵士樂、親子劇、互動戲劇、偶戲、與日本落語、漫才等，將於5月至7月登場。

尤以日本原裝、跨海演出「落語」，柳亭左龍與柳家綠太帶來日本「落語」，是日本傳統表演型態之一，類似中國的單口相聲，最早純粹意指說笑話的人，後來逐漸演變成說故事的人，是日本傳統庶民文化。

另「洄遊式創作集」向愛情致敬的KUSO偶戲《愛情產業鏈之你那好冷的小手》；雙人搞笑組合「達康.come」初訪衛武營，帶來療癒身心搞笑小品《達康.come笑現場》。

值得一提的是，非典型劇場的「味道劇場」在跳舞香水衛武營店餐廳舉辦，採互動式演出，以料理為媒介，400元票價，讓民眾參與演出，邊看、邊吃還能動手料理。

此外，還有神祕失控人聲樂團帶來《人聲fun輕鬆》，是台灣第一個以純人聲形式演出的專業樂團，迄今已於台、港、陸、亞、歐、美、非等70個城市演出近千場次。

還有Cicada樂團、創作歌手黃玠等現場音樂演出，其中Cicada樂團以弦樂、鋼琴與木吉他的純樂器演奏，勾勒出人類與海洋的關係，以及動物們的處境，共譜出溫暖的樂章。

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