1座橋2個世界！ 華中橋新北側太破爛

2019-03-28 10:03

〔記者翁聿煌／新北報導〕華中橋為連結新北市與台北市的重要橋梁，議員張志豪說，華中橋啟用至今已43年，台北端於近兩年完成耐震補強、路面翻新、增設人行道及自行車道、隔音牆等，還增建匝道銜接水源快速道路，但新北市轄管的中和端橋樑護欄水泥剝落、鋼筋外露情況嚴重，令人怵目驚心，他除已爭取整建維護經費，並邀集工務局、區公所及里辦公室等單位協調，盼工務單位整修前，納入地方居民意見。

議員邀市府與居民開整修協調會

張志豪指出，華中橋橫跨新北市及台北市分屬兩市轄管，以新北市高灘地為界，南側為新北市維護管理，先前台北市進行相關工程時，新北市卻未一同進行規畫整建，造成橋的兩端新舊不一，民眾觀感不佳，甚至使用已逾40年的護欄已經出現裂縫、鋼筋外露、水泥毀壞的嚴重損壞狀況，應該盡速改善。

針對人行道相關工程，協調會後達成兩項結論，首先，要求養工處以影響最小、效果最好的施工方向進行，並且施工之前再針對計畫圖納入居民意見進行討論，期盼里長、居民皆大歡喜之下再行施作。

張志豪提到，針對華中橋維護、整建，未來希望市政府能在雙北論壇中與台北市好好討論，屏除一座橋兩個世界的亂象，讓整座華中橋從中和端到台北市端都能煥然一新。

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