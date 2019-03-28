一次省3500元 網友教學：機洗生菇LV名牌包

2019-03-28 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，表示自己都用洗衣機洗名牌包，感嘆朋友都無法理解她的作法，好奇「請問我錯在哪？」，釣出許多網友驚呼「這一定是真包」、「這樣洗心臟要很強大」。

女網友表示，這已經是第5次用洗衣機洗LV包，因為自己住的地方比較潮溼，LV包背外出後，再放進櫃子裡很容易「生菇」，不過送洗一次要3500元實在太貴了，所以她都交給專業的洗衣機洗。

此外她也補充了用洗衣機洗包的幾點建議：用柔洗加洗衣袋；只加一般洗衣精、別用漂白水；洗好立即塑型；吊掛在通風良好、沒太陽直射的地方風乾5至10天，之後用防塵袋包好放衣櫥裡，如果沒有揹出門的話，應該不會再發霉。不過她也強調自己的作法不代表其他包款也適用，還開玩笑說：「想機洗請先吃幾顆心臟病藥，洗壞了別罵我！」。

網友們紛紛留言「自己晚上要來試試看」、「LV真的耐用！」，不過也有很多人表示「真包會給專業的處理！我不敢這樣洗」、「心臟要很強」。

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