連2年秒殺！彰化環教列車將啟動 親子免費遊學趣

2019-03-28 09:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕「嘟嘟嘟…」一年一度的環教列車將出發囉！由彰化縣環境保護局舉辦「親子共學─環教遊學趣」環教列車系列活動，今年開放3100個名額讓父母帶小孩免費參加，每人限選1梯次報名，4月1日上午9點起開放網路報名，至各梯次額滿為止，縣府邀請彰化縣民一起搭上親子列車，攜手體驗6大主題活動。

彰化縣自然環境豐富多樣，有平原、丘陵、廣闊的泥質濕地，山水相接；人文底蘊深厚，閩、粵移民文化加上300年縣歷史，刻畫出多彩的古蹟面貌。今年環教遊學列車路線，就從山線延伸到海線，涵蓋濕地生態、農事體驗、人文歷史等面向，內容豐富多元。

活動連續2年開放報名都出現秒殺額滿，去年開放44個梯次仍然有不少民眾搶不到名額，今年環保局再增加名額，開放70個梯次，名額從2220人擴增至3100人，全程免費參加。

活動6大主題包括「陸海尋寶樂~濕地與彩繪探索」、「慢遊半線~人文散策」、「走覽二八水~農村社區體驗」、「茉香磚窯~友善農法」、「蝶飛水環境~生態再發現」和「探訪十八彎古道~森態森呼吸」。

系列活動響應環保政策，活動當日將向每組收取5顆廢電池或5張違規小廣告。有興趣的民眾可上活動網站或掃描QR code進入報名網站報名及彰化縣環境保護局網站查詢，服務專線電話（04）7115655分機116、117、118。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/