不只Google ！「美股市值五大巨擘」傳言都要進駐台灣

2019-03-28 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕Google美國總部宣布擴大台灣投資計畫，Google將在新北市台北遠東通訊園區打造全新辦公園區；遠東集團董事長徐旭東證實，不只Google，「美股市值五大巨擘」全都要來台灣發展。

根據《大紀元》報導，徐旭東口中的「美股市值五大巨擘」是指臉書（Facebook）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）與谷歌（Google），徐前往南港展覽館「2019智慧城市展」時指出，與Google有簽署保密協定，因此僅可告知外界對方需要2棟至3棟的辦公大樓。

徐旭東表明，谷歌此次進駐台北遠東通訊園區（Tpark），將首先締造2500個工作機會，接著還會招聘多達7000人，雙方有很大的合作空間，且目前另外4個美國股市高市值的「科技巨擘」均要來台，「這事情在世界上都是這樣，一個人來了，其他人都跟著來」。

徐旭東提及，谷歌在台灣創立研發中心，將台灣定調為進入全亞洲的管道，原因是東南亞國家產業發展較為遲緩，「台灣有點幸運的是，因為教育水準高」，徐認為我國不分硬體、軟體，均可以導入智慧產業。

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