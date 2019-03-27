台灣愛滋新患者去年較前年降2成 醫師：有效治療降疫情

2019-03-27 21:07

〔記者王俊忠／台南報導〕成大醫院從1988年起提供愛滋病毒感染者醫療照護，迄2018年底有逾2000名感染者接受治療。成醫感染病科主治醫師李佳雯表示，目前已逾9成患者達到病毒控制良好的成效，與國內、外治療水準並駕齊驅，且去年國內新增愛滋患者較前年降了2成，顯示有效治療可減少愛滋疫情。

對於愛滋患者治療，因為1天服1顆藥的雞尾酒療法進步，國際上積極推動「90-90-90」治療目標。李佳雯說，90%患者知道自己感染狀態；90%知道自己狀態的患者開始接受雞尾酒療法；90%接受雞尾酒療法的患者達到病毒量抑制的狀態，希望藉由這樣治療目標，達到越多患者能接受有效治療。

李佳雯醫師指出，近年許多國際大型研究發現愛滋患者在雞尾酒療法治療下，除可維持健康身體狀態，也能減少把病毒傳染給其他性伴侶的機會。研究顯示，當患者血中病毒量被壓抑到非常低的數值，甚至降到驗不到的門檻，會在性行為過程把病毒傳染給性伴侶的可能性微乎其微。有幾個大型研究裡，幾千個追蹤人沒有1名陽性患者在病毒量達到抑制後還把病毒傳染給其陰性伴侶。

李醫師說，去年台灣新增愛滋患者1993人，比前年的2512人足足降了約2成，也是近幾年國內新患者首次出現降低情形，可能與持續篩檢、潛在患者變少有關。因為雞尾酒療法藥物的進步，在穩定服藥狀況下，愛滋病走向慢性化，感染愛滋病毒不再是「世紀黑死病」，藉由早期診斷、早期治療，病毒量可以控制得宜，免疫力能逐漸回升，感染者也可以回復常規生活。

但李醫師仍提醒病毒量低、抑制良好的愛滋患者與陰性伴侶性交時，仍需戴保險套進行安全性行為。想傳宗接代者，可做精子洗精過濾病毒、人工受孕；病毒量低、控制好的陽性患者可在陰性伴侶易受孕期密集做無套性行為，但母體篩檢的工作也很重要，確保下一代免受愛滋病毒感染。

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