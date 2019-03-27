沒熬夜還是有黑眼圈？醫師：飲食也要留意這件事

2019-03-27 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕明明沒有熬夜，眼上卻還是有黑眼圈，被朋友誤認為熬夜狂歡都沒睡嗎？有醫師指出，黑眼圈形成的原因不光是作息問題，其實也與你的飲食習慣可能有關，若想擺脫黑眼圈，先弄清楚原因才能對症下藥。

《新頭殼》報導，皮膚科醫師廖苑利指出，形成黑眼圈的原因有很多種，包含作息方式、飲食習慣，甚至於膚色、長期曝曬等，以類型來說，黑眼圈其實可分成色素型、血管型、結構型三種，其中「色素型黑眼圈」又分成先天與後天問題，包含先天型的因為膚色問題，容易在上下眼皮有色素堆積，以及後天因為肌膚不當拉扯摩擦、長期大量曝曬，甚至是發炎反應所造成，另外像是使用不對的彩妝引發過敏，也可能導致眼下色素堆積。

「血管型黑眼圈」則可能與日常飲食習慣、作息有很大的關係，像是飲食口味偏重、鹽分攝取太多，或者鼻子過敏、常熬夜等，有些女性也可能因為懷孕、經期問題，引起血管型黑眼圈。至於「結構型黑眼圈」則通常是因眼周膠原蛋白流失、骨骼結構流失，導致表皮肌膚的凹陷，再加上光照射凹陷區塊，在眼睛底下產生陰影，不過這其實並非真的黑眼圈，而是「老化」的徵兆。

廖苑利也建議，除了注意眼周的保濕以及「防曬」，使用含維他命C的保養品，也可改善色素沈澱，另外像是過度的揉捏搓眼睛，避免肌膚過度摩擦，這些都可以預防色素型黑眼圈。血管型黑眼圈則是要注意飲食及作息方式，注意不要太鹹或重口味，同時也要避免長期熬夜、大哭等讓眼周血管充血的狀況。至於眼周凹陷老化這一類結構型黑眼圈的問題，則可尋求專業醫師幫助。

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