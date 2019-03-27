被酸化妝跟素顏一樣醜 女大生神回讓對方閉嘴

2019-03-27 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕大部分女生都愛漂亮，一名女大生在匿名論壇「Dcard」上就坦承自己就連吃飯後都會補個妝，但有朋友看到卻愛酸她「有化妝跟沒化都一樣」，讓這名女大生心裡頗不是滋味，終於有一天她丟了一句神回覆，讓這個愛酸人的朋友馬上閉嘴！

這名愛漂亮的女大生，日前就在「Dcard」抱怨自己有個跟自己「不對盤」的朋友，只要看到自己在補妝就會酸：「不用化了啦！化了還不是一樣醜！」每次原PO聽了都在心裡偷偷翻無數次白眼。

原PO表示，「昨天好巧不巧又被她看到（補妝）」對方又同樣重複那句台詞酸她，這次原PO終於「反擊」，回嗆：「哦所以這就是妳不化妝的原因？」讓這個愛酸人的女生朋友當場安靜，「我也不知道為什麼會脫口而出這句話。總之...她閉嘴了，好爽！」

網友紛紛表示，「不熟的同學說那種話真的很沒禮貌」、「看來我很善良欸！我每次看到女同學化妝看鏡子都是說：『不用化了拉，不用照了拉，都已經夠美了』」、「就算很熟的朋友，同樣的話一直說也不太好」。

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