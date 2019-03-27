松山車站發生旅客亮刀事件 台鐵局：擬讓新進人員學防身術

2019-03-27 18:45

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵松山車站今日上午11點20分發生乘客亮刀事件，台鐵局松山車站總務室站管胡家鳴、站務員唐建瑋及南港站站務佐理林俊耀，第一時間協助警務人員通報聯繫，並制約警戒嫌疑人，伺機徒手壓制嫌疑人交由鐵路警察處理。今日下午台鐵局長張政源已請台北運務段長古時彥，致贈水果禮盒表揚，並會於本週五局務會報上，親自頒發給獎金給3名員工。台鐵局運務處長張錦松表示，為加強員工遇事處理能力，除每年各段都有事故演練外，未來還擬讓新進同仁在員工中心上課時，就增加擒拿、防身等課程。

張錦松表示，台鐵現行就有遇到這類事件的標準作業程序（SOP），包含剪票口看見異樣旅客，要通報列車長、車站等相關人員並持續監視；若在列車上要通報車站請站代為通報鐵路警，看見歹徒對旅客不利時，應馬上吹哨子並播音讓旅客離開該車廂，盡量把歹徒孤立在車廂當中，並注意自身安全，今日這起事件，相關人員都有落實通報機制。

台鐵台北、台中、高雄、宜蘭、花蓮運務段，每年都會聯合警政、消防、醫療單位，進行1次大規模事故演練，張錦松表示，演練樣態包含車輛遭歹徒縱火如何處理、傷患救助程序、遇到旅客持刀要脅旅客如何處理等；也曾請專業單位教導人員基礎擒拿術、防身術、辨識爆裂物等。但由於要學習基礎擒拿術、防身術，不是一、兩節課就可以，因此，會考慮未來加入在員訓中心課程中，但遇到類似事件，還是會要員工以保障自身安全為優先。

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