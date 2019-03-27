提升污水接管戶數 中市下半年啟動後巷強制接管

2019-03-27 22:37

〔記者張菁雅／台中報導〕為加速污水下水道用戶接管作業，台中市長盧秀燕今日宣布，下半年將啟動後巷強制用戶接管，並呼籲在用戶接管獎勵期間，只要後巷提供標準空間，市府將免費施作用戶接管，後巷環境整理後，不僅大幅提升居家環境衛生及品質，還能帶動房價，一舉數得。

盧秀燕今日前往西區忠誠路102巷視察後巷污水用戶接管工程，聽取水利局長范世億簡報，並前往忠明里長賴瑞滄家中，了解後巷接管成果。

范世億指出，以往用戶接管大都著重於前巷，僅能完成6成的接管率，其他後巷因有增建物阻礙而無法接管，六都中，只有台中市尚未推動後巷強制接管，若推動後巷強制接管，接管率可達到9成。

范世億表示，現在是用戶接管獎勵期間，市府鼓勵住戶排除後巷增建物，提供足夠施工空間，施工後將廢除化糞池，可免去住戶日後抽水肥的花費。另外，後巷接管完成後，一定寬度以上的後巷將一併進行美化作業，讓環境煥然一新。

盧秀燕表示，目前台中市污水接管戶數大約17萬戶，今年底將突破19萬戶，未來6年將努力增加至35萬戶；過去因後巷無法接管，污水直接排入側溝，導致環境髒亂惡臭，後巷接管具有居家環境整潔、有效改善污染、節省抽水肥的費用等效果，房價也可能因此上漲，一舉數得。她也宣布下半年將啟動後巷強制用戶接管，讓台中市污水建設邁入新的里程碑。

賴瑞滄則說，施工前，水利局舉行地方說明會，讓居民了解後巷接管的好處，並從住戶有共識的地方先施工，工程完工後，住戶都說「太棒了」，後巷變乾淨、沒有臭味，其他住戶也跟著願意配合。

水利局指出，以華美街、公益路、台灣大道範圍內來說，已有3707戶同意施作，目前已完成930多戶，未來將隨著污水用戶接管工程的推進，逐區進行後巷接管工程。

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