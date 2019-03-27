23歲就換人工關節 原來他罹患這個病

2019-03-27 18:04

〔記者林惠琴／台北報導〕現年29歲的林先生是重度血友病病友，從1歲半開始都是等到關節出現腫脹、痛不堪言時到急診室打針緩解，但在成長過程中，一度因為走路太痛了而不願意出門，每天都叫速食外賣，造成體重暴增，病情也更加難以控制，結果在23歲那年，不得不接受左膝人工關節置換手術。

台北醫學大學附設醫院血友病中心主任張家堯表示，林先生年紀輕輕就換人工關節，實在是不得已的決定。以一副人工關節平均使用壽命約20年計算，代表未來至少還要進行2至3次的人工關節置換手術，所幸接受長效型凝血因子治療後，病況控制不錯，更有動力落實規律治療。

一般來說，血友病病友體內凝血因子濃度越低，越容易自發性出血，最常見的問題是關節出血。三軍總醫院血友病防治及研究中心主任陳宇欽指出，定期注射固定劑量的凝血因子，維持體內凝血因子一定濃度的規律預防性治療，是重度血友病病友的最佳療法，可降低出血風險、避免關節損傷。

根據衛福部健保署統計，台灣領取重大傷病卡的血友病病友約1200人，其中，以A型血友病、缺乏第八凝血因子的病友占比約8成最多。

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