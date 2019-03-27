嘉市公幼增班 第3所非營利幼兒園將營運

2019-03-27 22:25

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕為減輕家長育兒負擔，嘉義市今年市立（含國小附幼）公幼合計增設10班，可招收244名新生，第三所非營利幼兒園橡木子也將在8月新學年度營運，招收52名新生。

嘉義市政府教育處長葉國樑表示，市府持續提升公共化教保服務供應量，108學年度於吳鳳幼兒園增設小班1班、幸福幼兒園增設幼幼班4班、蘭潭附幼增設中班及小班各1班、大同附幼增設中班及大班各1班、林森附幼增設小班1班，合計增設10班，可招收244名幼生。

嘉義市現有兩所非營利幼兒園，分別為小橘子、銀河，設置於北興國中內的橡木子是第三所非營利幼兒園，將加入8月新學年度招生行列，招收大班22人、小班30人。

嘉義市政府教育處特幼教育科長沈玉美說，今年市立（含國小附幼）公幼及非營利幼兒園新生登記，身心障礙幼兒訂於4月8日及9日，一般含優先入園幼兒登記於4月19及20日，另嘉大附幼訂於4月12及13日；每一幼兒家長可持戶口名簿正本及相關證明文件辦理登記，只得選擇登記一所，不得重複登記，若有重複登記情形，將取消其入園資格。

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