診所新闢無障礙就診空間申請遭拒 衛福部打臉新北市府

2019-03-27 19:42

〔記者吳亮儀／台北報導〕醫師為了讓身障者就醫時能有無障礙環境，花費500多萬元闢新空間，卻屢遭新北市衛生局推託，完工4個月仍不核發許可。

位於新北市新店區的賽斯身心靈診所去年為身障者闢設無障礙就診空間，加設斜坡、扶手等設備，新址僅在鄰街、步行3分鐘距離，卻遭新北市衛生局以「不符相鄰原則」為由否決申請，要求新設負責人。

衛福部醫事司司長石崇良指出，其實，按醫療法和醫療機構設置規定，只要設在同一區域、不相差太遠，都能登記為同一負責人，不必以新診所名義來申請新核可。

石崇良說，像診所可以因業務上需要，例如為了方便病患就醫或隱私等理由，在鄰近地方闢設新的空間，只要距離夠近、醫療機構登記時註明門牌幾號到幾號即可。

「當然不能一個在台北、一個在新竹！」石崇良說，至少要在同一個行政區內，若只是鄰街、走路5分鐘內，且建築有拿到使用執照，基本上都沒問題。

身心科醫師、賽斯身心靈診所院長許添盛痛批，去年3月致電新北市府衛生局詢問時，承辦人員都說，只要步行5分鐘內距離都可以登記為同樣負責人，但12月完工後卻又被衛生局以「不符合相鄰原則」為理由拒絕，多次申訴都沒用，實在欺人太甚！

病友楊宜芳是罕見疾病「桿狀體肌症」患者，肌肉會持續萎縮、無力，仰賴輪椅和拐杖代步，長年行動不便導致有憂鬱症，定期到賽斯身心靈診所就診，原本開心得知未來看病將有無障礙空間，但許可一直被卡住，因此出面呼籲新北市府應重視身障者就醫權益。

新北市衛生局科長楊時豪說，不核發的原因主要是考量身障病患就診安全和動線，雖然兩處只是鄰街，但要轉彎和過馬路，因此建議診所增設負責人和醫師，就能很快核可。

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