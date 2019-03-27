黃偉哲手繫紫絲帶 宣示台南成全國首座癲癇友善城市

2019-03-27 20:57

〔記者蔡文居／台南報導〕每年的3月26日為「國際紫色癲癇日」，台南市長黃偉哲今天率社會局長黃志中、衛生局長陳怡及台南市癲癇之友協會理事長蔡景仁、市議員沈震東及多位關注癲癇朋友的在地代表們，響應國際紫色癲癇日，手繫紫色絲帶並共同宣示「台南成為全台首座癲癇友善城市」，期待讓南市在國際癲癇友善日的推動，更加展現出對癲癇朋友的關懷與支持。

蔡景仁醫師表示，「國際紫色癲癇日」（Purple Day®）在2009年時由年僅10歲的加拿大女孩卡希迪‧梅根（Cassidy Megan）發起在每年3月26日當天，大家都能穿著紫色衣物，支持癲癇朋友。加拿大政府在2012年明定每年3月26日為「紫色癲癇日」，至今全世界每年有超過100多個國家共同倡導與響應。

蔡景仁說，台南市癲癇之友協會在2017年也加入響應行列，是台灣地區第一個加入響應的城市，目標就是要提升民眾對癲癇及癲癇朋友的正確認識，並提出台南紫色癲癇日宣導誓詞，如今經過兩年的努力，台南市癲癇之友協會即將被標示在紫色癲癇日官網的搜尋及世界地圖中。

黃偉哲表示，民眾可能因不瞭解癲癇而有錯誤的解讀與概念，所以從小要教導學童認識癲癇，進而友善癲癇，讓學童把正確觀念帶回家。台南市應該要作為全台灣第一個對於癲癇建立最正確概念的城市，未來在行政的層面，市府一定全力來配合，推動市民能夠對癲癇症建立正確的概念，讓台南成為癲癇友善的城市。

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