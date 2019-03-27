8旬翁染結核菌 沒咳嗽骨頭卻被吃掉了

2019-03-27 19:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名80歲陳姓阿公感染肺結核多年，結果沒引發咳嗽，直到近一年才開始感覺左側肩膀會腫脹酸痛，直到腫大如拳頭，才去衛福部彰化醫院檢查，發現是結核菌感染，肩峰鎖骨關節被侵蝕了2.5公分，骨頭被吃了都不知道。彰化醫院表示，陳翁目前經過清創手術已控制病情，但需進行半年以上的藥物治療。

一般人聽到「肺結核」，普遍認為是肺部感染結核菌，並引發咳嗽，其實並不全然。台灣結核暨肺部疾病醫學會理事長、彰化醫院胸腔內科主任黃伊文表示，結核菌透過空氣傳染，大部分在肺部著床發病，會出現咳嗽2週以上等症狀，稱為肺結核，若在身體其他地方發病稱為「肺外結核」，比率約10%，偶於肝臟、肋膜、脊椎、淋巴等處發生，陳翁發生在肩峰鎖骨關節的位置非常罕見。

彰化醫院骨科醫師洪宗賢說，陳姓阿公就醫時左肩腫大如拳頭，初判是良性囊腫或脂肪瘤，經過抽吸，不像是化膿組織，且有大部分腫脹無法抽出，經過Ｘ光檢查，鎖骨肩峰關節有被侵蝕的情形，透過手術發現鎖骨肩峰關節滿布上百顆淡黃色米粒狀脂肪球組織，切除清創後將檢體送細菌培養及組織病理檢查，竟是結核菌作祟。

洪宗賢表示，陳翁並無肺結核病史，可能早已感染結核菌，因免疫力下降後發病，大部份肺外結核病患並不會有明顯症狀，加上結核菌繁殖慢，蠶食骨頭時沒有造成化膿、潰瘍等急性疼痛，所以阿公才無明顯痛覺，幸好即時找出病因，若結核菌進入淋巴或血液恐有引發細菌性或瀰漫性肺炎等其他併發症，由於結核菌特別頑固，目前正對患者進行至少半年以上的藥物治療。

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