5旬男出現11公分腎結石 醫師用這方法擊碎結石

2019-03-27 19:41

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名54歲游姓男子，去年底開始出現血尿，因無痛感不以為意，直到年初血尿狀況越來越嚴重才就醫，醫師檢查赫然發現右腎裡有一顆11公分大的結石，因體積太大不適合做體外震波碎石，加上傳統經皮腎穿刺手術風險較高，醫師建議接受「軟式輸尿管鏡碎石術」治療，順利將結石排出，終於不再出現血尿。

長安醫院泌尿科醫師黃煒軒表示，這名患者到院時告知長期血尿，立刻安排進行腎臟超音波檢查，發現右邊腎臟裡有一顆11公分大的結石，幾乎把腎臟貯尿的空間都佔滿，因結石實在太大，不適合以體外震波碎石方法治療。

黃煒軒表示，如此大的結石，傳統是採經皮腎穿刺手術，從腎臟打一個洞進去取石，因腎臟血管豐富血流量多，還需進行全身麻醉，屬高風險手術，並需住院要3到7天，建議接受血流量少、復原快的「軟式輸尿管鏡碎石術」治療。

黃煒軒表示，「軟式輸尿管鏡碎石術」是將軟式輸尿管鏡從尿道口進入，並伸入到腎臟，利用可彎曲的鏡頭鎖定結石後，再以鈥雷射光纖將結石擊碎成砂再慢慢排出，經3個月追蹤檢查，發現腎臟只剩一小顆結石，不再出現血尿，後續再利用健保給付的體外震波，就能將剩餘的結石擊碎排出。

黃煒軒表示，此方法具有無傷口、不造成腎臟損傷、不受限結石大小、術後疼痛感低、復原速度快等優點，適合結石超過2公分，以及年紀較大、慢病病史多、服用抗凝血劑等患者。

黃煒軒指出，腎結石好發於40到60歲的中年人身上，尤其是肥胖、糖尿病、代謝症候群以及心臟疾病患者，除體質和遺傳，更和日常生活習慣息息相關，尤其是水喝太少的民眾，容易造成尿中鈣、草酸、尿酸等物質的濃度高，形成結晶結石，提醒民眾平日要多喝水、少鹽少油，若出現血尿、單側腰痛更要儘快就醫釐清。

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