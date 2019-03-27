國內百所大學陷「掠奪性期刊」學術風暴 科技部將進行調查

2019-03-27 16:40

〔記者楊綿傑／台北報導〕「掠奪性期刊」使台灣學術蒙羞，成立委質詢焦點，科技部長陳良基今在立院備詢時指出，將以3個月時間調查是否有利用投稿這類期刊、研討會來請領科技部補助狀況，同時也會擬出一式聲明，提供掠奪性期刊及研討會的態樣，再廣發各大學去提醒學校教授自律。

立院教育委員會今邀科技部長陳良基進行專案報告，立委黃國昌在質詢時，引用天下雜誌最新報導，國內有多達114所大學教授涉入掠奪性期刊及會議之爭議，甚至有人以此申領研究費補助，或者藉此或點數升等之狀況，黃國昌要求科技部應該查清楚「有多少學者拿國家經費去參加這種會議，投這種期刊？」

根據中研院研究誠信提升計畫辦公室針對掠奪性期刊的解釋，在說明「掠奪式」相關內容之前必須先提到開放取用的概念。以期刊為例，相較於由讀者付費來取得刊物內容的一般期刊，開放取用的其中一種方式是由作者支付刊登費用，讀者可以免費在網路上取得文章，此方式無疑可以讓知識更廣為傳播。

網頁上也指出，掠奪性出版商利用這個特點，以電子郵件吸引作者投稿，在接受手稿時向作者索取刊登文章的費用，宣稱他們提供同儕審查、編輯、校稿等服務，但實際上卻沒有。他們用欺騙和不透明的方式讓作者誤會他們是正當的出版社。然而，他們對學術毫無興趣，只想以此牟利，作者的研究心血卻因此被刊登在劣質的期刊上。

對於立委疑問，陳良基回應，國內學者投稿掠奪性期刊，科技部有掌握部分，但已經要求調查，發現國內投稿掠奪性出版的研究有多達8000份，科技部將在3個月提出調查相關說明及因應措施。

陳良基會後受訪時說，去年在國際期刊就有報導關於「掠奪性期刊」的事，當時科技部已經有警示，特別注重是否用到納稅錢部分，立刻就已經處理，但是實際上大家出國開會跟期刊出國非常龐大，不見得會報科技部，所以目前只能就科技部補助部分去做整理，一定會去查。

陳良基也說，目前國際上並沒有太多相關處置，實際上也很難用法律處置，目前只有看到瑞士有處置作為，是由政府發佈立場聲明，目前科技部會仿造，正在研擬一份稿件，等到學倫會確認好，會對學校正式發文，請各校協助對掠奪系期刊及會議，提醒教授避開這些陷阱以及自律。

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