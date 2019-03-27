古坑水碓南橋老舊又狹窄 地方爭取改建

2019-03-27 17:55

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑水碓南橋位在縣道154乙線跨越石牛溪，是古坑對外主要橋梁，車流量大，但橋梁老舊、橋面太窄及落墩數太多影響水流，地方多年來積極爭取改建。

古坑鄉民代表會主席鄭和義說，水碓南橋位在主要幹部上，又是古坑水碓、荷苞、新庄、棋盤等地村民及古坑村民對外必經橋梁之一，每天往來車輛數百及上千輛次，但橋面太窄機慢車要與汽車爭道，險象環生。

古坑鄉長沈勝騰指出，水碓南橋啟用至今40多年，橋墩裸露、橋上水泥多處龜裂脫落，加上橋面過低，遇有豪大雨、颱風浹帶大雨溪水暴漲時，用路人行經時都膽顫心驚，擔心橋墩被洪水沖垮，地方爭取改建多年。

每天都要行經水碓南橋的李姓民眾說，154乙線是縣道，橋面寬度比路幅窄，加上車流量大，前方若有機慢車擔生發生意外不敢超車。黃姓婦人則說，每次行經都很害怕橋會斷掉，溪水暴漲時她就不敢經過。

雲林縣政府工務處公共工程科長鄭介旗指出，水碓南橋是老舊橋梁，而且橋面過低、橋墩數太多，已不符合河道治理現況，縣府向公路總局提案改建，公路總局補助橋梁改建可行性評估及規劃，現正進行可行性評估中，將朝橋面加高、橋墩數減少改建。

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