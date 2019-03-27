「中和－板橋公車站」跳蛙公車4/1上路 通勤省10分鐘

2019-03-27 16:23

〔記者何玉華／新北報導〕新北市跳蛙公車4月1日起再增加「中和－板橋公車站」路線，平常日上班尖峰時段提供3班次，從中和莒光路「華安街口」發車直達板橋公車站，較原667公車路線節省約10分鐘車程。

交通局指出，「中和－板橋公車站」跳蛙公車是公車業者觀察原跨區幹線公車667的載客數據，發現需求集中上班尖峰時段，因此提出新闢較少停靠站位及快速抵達板橋公車站的跳蛙公車，提供上午6點40分、7點15分、7點50分等3班次。

「中和－板橋公車站」線起訖點為莒光路「華安街口」、板橋公車站，單向行經德光路、板橋區忠孝路、實踐路、民權路、中山路一段、新府路、縣民大道二段，中途只停靠「國光派出所」、「莒光路」、「德光路口」、「民德路」、「實踐成都街口」5站，行車時間約15分鐘，一段票收費。

台北客運總經理李建文指出，中和區莒光路、德光路一帶民眾，多搭乘667路公車到板橋公車站再轉搭捷運前往市中心，為了縮短民眾搭車時間，並使莒光路到板橋路廊班次更為密集，因此闢駛中和地區第一條跳蛙公車；發車首日於中和「華安街口」站位搭乘上午7點50分班次的民眾，將有機會獲得活力早餐一份。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/