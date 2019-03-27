普悠瑪事故傷者就近辦理賠 台鐵一週兩天在台東設服務窗口

2019-03-27 16:54

〔記者王秀亭／台東報導〕台鐵局為加速普悠瑪事故傷者理賠速度，在台東縣政府社會處設置理賠服務窗口，今天下午是理賠服務窗口設置首日，台鐵局包括運務、主計、法規小組共派了10人前來，台鐵局運務處副處長陳裕謀說，傷者若對理賠有異議，透過各單位共同審議，若通過即可直接核發，理賠服務窗口即日起至4月底每週2天在縣府社會處開設。

陳裕謀說，去年發生普悠瑪事故後，傷者醫療相關費用核銷都由關懷員向傷者蒐集資料後，再由台鐵台東站彙整，交由台鐵局核銷，因部分交通等費用核准有一定條件，往返過程費時費力，傷者再多次受傷旅客賠償說明會上反映，決定有疑問部分不再透過台東站輾轉核銷，台鐵局主計、法規、運務等單位直接到台東共同審議。

陳裕謀說，今天是理賠服務窗口首日，將先針對說明會中有疑慮的10多名傷者個案案件進行審核，若通過，會直接通知傷者到服務窗口、核撥費用，另一方面，開放對理賠仍有疑義的其他傷者，當面提出、立即審核，簡化理賠手續。

考量部分傷者仍在上班、上課，今天理賠服務窗口持續至晚間8點30分，明天從上午9點至下午5點，4月2、3、10、11、17、18、24、25日理賠服務窗口都提供服務。

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