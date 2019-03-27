塭寮漁港長期淤積 影響漁船進出

2019-03-27 17:52

〔記者張軒哲／台中報導〕塭寮漁港泥沙淤積嚴重，且因港區限制與潮汐影響，為了漁民便利須設置浮動碼頭，市議員施志昌邀集市府人員會勘，台中市府海岸資源漁業發展所也承諾會用500萬預算進行清淤，並規劃浮動碼頭設置。

今日施志昌邀集台中市海岸資源漁業發展所所長吳建成與海墘里里長王勝宗及漁民代表舉辦會勘，以增進漁民之需求。施志昌指出，塭寮漁港受限於港區環境條件，滿潮及乾潮時漁筏無法出入，須新設浮動碼頭，以利漁民考量潮汐狀況讓漁筏暫時停泊，且漁筏停泊區漁民常反映有淤沙影響漁筏之運作。希望海資所能盡快解決漁民的問題。

吳建成表示，目前有500萬經費可進行清淤，而清淤後的淤沙部分要再向國有財產署協調堆置，會再舉行協調說明會後進行，另今日會中有提到沙腸袋設置的部分，後續會再行規劃設計。此外，目前浮動碼頭要經河川局同意先設置一座浮動碼頭，後續再分年度設置。

施志昌表示，塭寮漁港清淤的部分期待能盡快進行，沙腸袋設置經費的部分，蔡其昌副院長也會協助爭取，後續等前述問題解決以後，也希望進一步規劃造林與綠美化，讓塭寮漁港能成為漁業與觀光休憩結合的漁港。

塭寮漁港長期淤積影響漁船進出。（記者張軒哲攝）

塭寮漁港長期淤積 ，市議員施志昌（左二）會勘改善。（記者張軒哲攝）

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