月薪12萬！這間公司竟要求英文越差越好

2019-03-27 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕徵才竟要求英文能力越低越好！只因為公司成立6年多來，唯一一名離職員工的離職原因是想到日本發展，特別的徵才訊息，引發網友討論。

104人力銀行近日有軟體研發公司貼出徵才訊息，這間小公司於2012年創立，為了穩定人力，公司不願將員工當成免洗團隊，對於員工在意的薪水、工時、辦公室文化相當注重，員工也因此有很強的向心力，公司創立的6年多來，唯一一名離職員工的離職原因是想到日本發展，為了避免再出現類似狀況，才提出外語能力越低越好的條件，「最好剛過可以讀技術文件的門檻，但會話能力一蹋糊塗。因為這樣的人不容易往google或國外發展」、「如果有做過外語檢定，履歷請附上TOEIC、IELTS或其他第二外語專長說明，成績越好，錄用機會越低，日文檢定N4以上大概就端茶泡飯給你了」。

徵才訊息提到，這間公司的薪水福利雖然比不上國外大企業，但和台灣相比綽綽有餘，目前徵求「Senior 網站前端開發工程師」，開出8萬至12萬元的薪水，年薪保障13個月，每年還會至少調薪5千元，工時部分不需打卡，上下班、休假時間都可以靈活調整，老闆也不會去算員工的出缺勤，「他只會每天中午牽著老婆的手進公司，吃便當看書打2K19，找你單挑都用All STAR LAKERS超陰險的」，且一到6點，老闆夫婦都會準時離開，若預期的專案有延遲，老闆還會一肩扛起，親自向客戶解釋。

公司這麼體貼員工，只為了讓員工能在公司好好發揮所長，不要輕易離開，因為老闆認為，「現金不是公司的主要資產，經驗豐富而穩定的RD團隊才是。這真的不是甚麼好聽話...幹，走一個人超痛的」，徵才訊息一出，隨即引發討論。

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