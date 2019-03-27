工程師長期抽菸罹這種病 32歲就要終生洗腎
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光田醫院醫師張家築（左）檢查民眾有無水腫狀況。圖非新聞當事人。（記者張軒哲攝）

光田醫院醫師張家築（左）檢查民眾有無水腫狀況。圖非新聞當事人。（記者張軒哲攝）

2019-03-27 16:54

〔記者張軒哲／台中報導〕愛腎先戒菸！32歲吳姓電腦工程師長期抽菸，日前視線模糊就醫，醫師細心檢查，發現他血壓收縮壓飆高達230毫米汞柱（標準值＜140mmHg），高血壓造成視網膜出血影響視力，而病灶源頭竟是罕見的「特發性結節性腎小球硬化症」，腎功能剩下不到15%。目前以服藥控制並洗腎維持代謝，視力也逐漸穩定。醫師呼籲，抽菸會增加心血管疾病風險，忽略這些危險因子也會傷害腎臟。

光田醫院腎臟內科醫師張家築指出，腎病變常見有水腫、腹水、血尿、貧血或倦怠等等外顯症狀，另也可能合併三高情形，然而「特發性結節性腎小球硬化症（Idiopathic nodular nephrosclerosis）」特色就是病徵不明顯，患者發現時腎功能都已受損嚴重。

吳男從10多歲開始抽菸，有時1天抽2包菸，他沒出現水腫、血尿等症狀，沒糖尿病史、身材中等，因左眼視茫茫，至眼科檢查，眼科醫師蔡明輝發現病患兩眼有嚴重視網膜點狀出血、水腫現象，詢問有無糖尿病、高血壓等病史，病患皆否認，量血壓結果竟破表，當時診斷為高血壓視網膜病變並判斷患者可能罹患其他內科疾病，治療眼疾外也將他轉往內科檢查。

張家築說，吳男因為年紀輕，平日不會多加留意追蹤血壓，病識感低，直到血壓飆高使得眼底血管破裂，造成視力模糊才就醫，罹患「特發性結節性腎小球硬化症」致病原因尚不明確，推測和肥胖、高血壓、抽菸和遺傳有關，而檢視患者確實符合高血壓、長期抽菸史的高風險族群特徵。抽菸對腎臟造成與糖尿病相似的傷害，因此呼籲民眾戒菸，有三高的代謝症候群更應該定期至腎臟門診檢查、追蹤腎功能。

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  • 光田醫院醫療副院長暨腎臟內科醫師張家築向民眾衛教香菸會傷害腎臟。（記者張軒哲攝）

    光田醫院醫療副院長暨腎臟內科醫師張家築向民眾衛教香菸會傷害腎臟。（記者張軒哲攝）

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