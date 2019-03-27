搶清明連假商機 烏山頭水庫親水公園、北門雙春滑水道開放

2019-03-27 17:47

〔記者楊金城／台南報導〕台南官田烏山頭水庫風景區最夯景點的親水公園將在4月4日起全面開放，清明四天連假並優惠12歲以下（含）兒童免費入園，北門雙春濱海遊憩區的兒童滑水道也已開放，4日兒童節當天12歲以下兒童免費入園，搶連假商機。

烏山頭水庫風景區在4月4日到4月8日，另提供購買門票滿250元贈送烏山頭太陽能觀光遊艇船票一張的優惠，500元贈送2張，以此類推，每日限量50張。

春暖花開，嘉南農田水利會決定烏山頭水庫親水公園4日起全面開放，開放時間為上午9時至下午5時，每週一親水公園不對外開放，烏山頭水庫吉祥物烏嘎嘎家族也會在4月4日兒童節當天在親水公園、旅客服務中心與遊客見面合影。

嘉南農田水利會長楊明風說，烏山頭親水公園內充滿南洋風味的景觀設計，有雨林瀑布區、兒童戲水區、恐龍隧道、蘑菇區、高空滑水道等遊樂設施，是大、小朋友盡情玩水的好去處，每年皆吸引上萬遊客攜帶眷前來遊玩。

學甲頑皮世界野生動物園在清明連假也為明星動物非洲藪貓辦見面會；因氣溫回升，以紅樹林生態、星光帳篷聞名的北門雙春濱海遊憩區，也決定新設的遊樂設施兒童滑水道開放，4日兒童節當天12歲以下兒童免費入園。

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