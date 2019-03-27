防堵非洲豬瘟！ 運豬車未裝GPS最快6月開罰

2019-03-27 16:25

〔記者簡惠茹／台北報導〕從活豬追蹤到屠體流向，農委會日前修正相關規定，活豬和屠體運豬車未安裝GPS將開罰，防檢局說，補助裝機和2年資料傳輸費用將到本月截止，4月展開安裝輔導期2個月，最快6月就會開罰，違者最高罰15萬元。

農為會畜牧處14日公告修正「動物運送管理辦法」，防檢局也在25日公告修正「屠宰作業準則」，要求活體運豬車及載運屠體、內臟及其分切物的車輛應加裝GPS。農委會統計全台目前有2500台左右的活體和屠體運豬車，活體運豬車共600台左右，屠體運輸車屠宰場所有的共719輛，食品業者屠體運輸車共1221輛。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行第9次會議，農委會主委陳吉仲指出，為強化活豬和屠體運輸車輛的追蹤，作為防疫管理和疫情回溯，因此要求運輸車輛全面裝設全球衛星定位系統GPS。黃金城說，本月31日前全台1400台運輸車輛可提出申請，將提供裝機和2年資料傳輸費用補助，目前已經有1325台提出，預計4月開始安裝。

防檢局說，補助到本月底截止，4月開始為輔導安裝期為2個月，最快6月就會開始針對未安裝的運豬車輛開罰，活豬運輸車未確實安裝將開罰3000元到1萬5000元，屠體車則會罰3萬到15萬元。

此外，針對廚餘養豬場輔導轉型進度，陳吉仲說，全國已經取得廚餘再利用檢核養豬場共746場，轉用飼料的有977場，還有132場仍然使用廚餘而未取得再利用檢核。黃金城補充，目前裁罰24件，會持續以廢清法開罰，確保沒有傳染風險。

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