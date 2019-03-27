台大醫院竹東分院成立兒童發展聯合評估中心

2019-03-27 17:40

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕台大醫院竹東分院今天成立新竹縣第2間、溪南地區首間兒童發展聯合評估中心，院長詹鼎正說，這個中心有由醫師、心理師、職能治療師、物理治療師、語言治療師及社工師組成的堅強團隊，可就近提供當地兒童更完整的早期療育評估及治療服務。

新竹縣衛生局長殷東成也參加這個評估中心的成立儀式，他說，新竹縣之前已經在竹北市的東元醫院有成立一間兒童早療評估中心，台大醫院竹東分院也成立後，可以讓溪南地區鄉鎮的家長不必帶著孩子奔波往返，希望家長們發現幼童有發展遲緩或困難症狀時立刻就醫接受評估，掌握治療黃金期讓孩子可以趕上健康成長的腳步。

詹鼎正說，台大竹東分院在去年就承接了新竹縣政府社會處的發展遲緩兒童早期療育相關計畫，醫院硬體空間有限，為提升服務品質特別整建後成立這個聯合評估中心，空間規劃包括兒童認知行為心理治療室、兒童物理治療、兒童職能治療室、兒童語言評估治療室及社工評估室，並整合醫療團隊和療育器材，讓早療空間更具兒童親善環境，使學齡前兒童能在舒適友善環境中接受評估治療，進一步提升治療預後能力。

台大竹東分院精神科醫師林建亨說，兒童自閉症佔早期療育需求的比例日漸升高，「兒童發展聯合評估中心」具備完整自閉症評估能力，2至3歲為自閉症診斷的黃金時期，6歲學齡前的治療更是關鍵，中心協助自閉症兒童在認知功能、語言能力、專注能力、社交能力、情緒調節能力有更好的發展，能夠順利銜接幼兒園及國小教育環境，也讓家長加入治療團隊，提供父母及家庭完整的親職教育訓練與支持。

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