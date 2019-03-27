黑皮童樂會 30日邀親子玩翻竹北新瓦屋

2019-03-27 15:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕歡慶兒童節，新竹縣竹北市新瓦屋的「黑皮童樂會」，30日將在鐵道蒸汽小火車的噗噗汽笛聲中揭開序幕，獨樹一格的音樂肢體劇場-身聲劇場將演出《老鼠娶親》劇碼，還有超過70個攤位的多元化市集，邀請親子大手拉小手一起春遊新瓦屋！

新竹縣政府文化局長李猶龍表示，「黑皮童樂會」30日上午10點起在新瓦屋開趴，禾埕廣場設置仿真鐵路及擬真動態小火車，提供民眾免費搭乘，還可配戴站長帽供拍照，讓親子來一趟「鐵道小旅行」。

下午2點起的好客音樂活動，新瓦屋進駐夥伴「Mr.One Cajon」將在大草坪表演暖場，深受親子歡迎的歡樂製造機—享樂10弦樂團，將帶來輕快活潑的客家創作童謠，如萌客來跳舞、螢火蟲、鴨子恰恰、香蕉歌等，帶領大小朋友在歡樂的氣氛中共學客語。

下午3點，身聲劇場將演出《老鼠娶親》劇碼，改編自耳熟能詳的民間故事，主要演繹鼠王國的老鼠公主成年，國王的助手小帥接獲任務，要幫公主找到全世界最厲害的新郎與公主成親。結合音樂、戲劇、面具傀儡、肢體等多元形式表演。演出過程，將以大量的回收物件創作戲偶、鍋碗塑膠桶化為樂器，獨具創意與風格。

30日、31日大草坪周邊有「迷路森林市集」，匯集各領域的優質品牌，期望結合文創、插畫、手作、美食與表演，讓每位造夢者都有表現的舞台。現場將有親子DIY課程及打卡活動，活動詳情可上臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」查詢。

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