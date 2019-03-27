季節交替溫差大 氣喘兒增3成

2019-03-27 16:42

［記者黃淑莉／雲林報導］現正值季節交替氣溫變化大，醫院、診所感冒、腸胃道感染及過敏病患增加，中國醫藥大學北港附設醫院小兒科主任蔡承諺表示，臨床觀察氣喘兒增加3成，院方以中西醫聯合治療計畫，有效改善患者症狀。

9歲唐小弟及5歲小女孩小欣為過敏性鼻炎所苦，唐媽媽說，兒子因過敏性鼻炎每天一早狂打噴嚏，鼻水「共共流」，比別人更容易感冒，而且感冒不易好，小一時因過敏性鼻炎喘鳴發作導致過敏性氣喘；小欣則是在2歲因過敏性鼻炎引起喘鳴及氣喘。

蔡承諺指出，像唐小弟、小欣這樣過敏兒，在季節交替時溫差不穩時很容易因病毒傳染、空氣污染等原因誘發氣喘，最近臨床中兒童氣喘發生約增加3成，提醒家中孩子有過敏體質、氣喘，若發現咳嗽拖延不容易好，可能是氣喘作祟，應儘速就醫以免延誤病情。

北港醫院中醫部小兒科主任羅煥奎表示，過敏性疾病治療時會依孩子體質病徵給予適當藥方，日常生活避免過敏原，像易誘發過敏的海鮮、花生及甜食，更重要是要避免吃過多的寒性食物。

北港醫院以中西醫聯合治療過敏，成效很好，孩子學習專注力提高，唐小弟、小欣妹妹特別在兒童節前夕寫卡片給蔡主任及羅主任，感謝他們細心治療。

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