「哆啦A夢婆婆」遺愛 捐贈復康巴士

2019-03-27 15:17

〔記者何玉華／新北報導〕板橋區方復璠女士為了完成媽媽方賀英玉生前交代積蓄助人的遺願，今（27）日由先生黃敦正陪同到新北市政府捐贈復康巴士，副市長謝政達代表受贈並表達感謝；方復璠說，媽媽長得「胖呼呼」，對孩子的需求又幾乎有求必應，被左右鄰舍稱為「哆啦A夢婆婆」，因此特別請車商在復康巴士的車身貼上哆啦A夢的貼紙，代表對母親的懷念。

方復璠說，方賀英玉共有8個兄弟姊妹，她排行老大，當年因家窮養不起，8個兄弟姊妹分別被送到不同的育幼機構，30年前一度試著聯繫，後來卻又失散；方賀英玉與擔任士官長的方義成結婚後，在電子工廠當作業員，後來又擔任保母來分擔家計，自己省吃儉用，對人卻很大方，尤其對小孩幾乎是有求必應，加上外型圓圓滾滾，左右鄰舍都叫她「哆啦A夢婆婆」，她也樂得以此自居。

方賀英玉前年中風裝支架，經常使用復康巴士或無障礙計程車往返醫院復健治療；去年底往生，享壽75歲，生前交代將她的積蓄全部用來助人，獲得另一半支持；在女兒、女婿的張羅下，已經捐贈台東基督教醫院一部復康巴士、捐12張醫療床給創世基金會苗栗分院。

方復璠說，日前媽媽百日，在美國的妹妹祭拜時一直無法獲得「允筊杯」，她告知妹妹第二輛復康巴士即將捐給新北市政府後，就獲得「允筊杯」，她認為，這是媽媽即使升天了，還樂於助人。＃

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