準幼教老師職前訓練 必備變小公主的編髮巧手

2019-03-27 15:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕幼兒園老師除了愛心、耐心與專業，還擁有一手編髮技，讓小孩喜歡、家長崇拜！明新科大幼兒保育系就業學程的訓後輔導今天開辦一堂「幼兒編髮課」，讓大四的準幼兒園老師們與小模特兒互動，實地練習編髮技養成術，每個小女孩都變成了小公主。

小女孩多愛留長髮，但許多家長常常早上在混亂當中，送一頭亂髮的女兒進到幼兒園，下午接回家時，卻是滿頭漂漂亮亮的編髮，宛如公主，不僅小寶貝開心，家長也很感謝老師的用心。能為小朋友編出一頭賞心悅目頭髮的老師，往往成為小朋友心目中的神！

明新科大表示，就業學程訓後輔導的課程，著重在就業能力的加強與提升，因此請來彩妝、造型的業師陳佳彌，為準幼教老師傳授職場新鮮人必修的「職場禮儀」、「面試妝髮」，以及幼教老師的基本功「幼兒編髮」實務課。

講師陳佳彌說，幼兒的頭髮細，加上耐心不足，編髮時可以準備小玩具轉移小朋友的注意力。她在課堂上示範為小朋友編髮的技巧，除了要順著毛摸、用可愛的小髮夾，像電影「冰雪奇緣」裡主角的公主頭，都是必學的熱門髮型。

明新科大幼保系老師邵雲龍表示，明新幼保系為教育部審定合格的幼兒園教保員培育單位，也是北部唯一同時設有幼兒保育系與師資培育中心的科技大學。申請勞動部補助辦理就業學程，分「嬰幼兒照護服務」、「兒童藝術」及「早期療育」三個產業領域，提供大四學生修習，專精就業職場的實務能力訓練。

透過就業學程，學生畢業後，除了擔任幼兒園老師，也可以從事幼兒美術、親子旅遊、親子餐廳，以及幼兒教具輔具開發等職場多元發展。

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