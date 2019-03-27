國道末端三國通道 3月29日起開放小型車通行

2019-03-27 15:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市交通局今天下午宣布，為改善國道1號末端周邊道路交通，國道1號南下銜接高雄市金福路的三國通道匝道，3月29日0時起開放小型車通行，並取消大貨車專用道限制。

高雄市交通局表示，三國通道匝道於99年2月完工通車，做為國道末端銜接國際機場、國際海港的專用匝道，僅供大貨車專用通行。

但因高雄港聯外高架道路通車後，該大貨車專用道已分散車流，為改善國道末端及前鎮中安路、金福路地區交通，高市交通局邀集貨運公會等相關單位，召開會議研商後，決議開放三國通道全線供小型車輛通行。

為加強車主辨識性，交通局已協調交通部高速公路局，將原高速公路主線的「三國通道」指示牌面，更換為「金福路」指示牌面。

高雄市交通局指出，三國通道目前因配合高公局辦理「國道1號371k+600-373k+000路段排水設施改善工程」暫時封閉，市府也同步進場改善道路鋪面，及調整關標誌標線。

交通局表示，3月29日0時起，僅先開放小型車通行國道1號南下銜接金福路匝道出口，至於平面道路金福路匝道端、北上往高速公路部分，因須配合高工局排水設施改善工程，而封閉北上路段期間（預計4月8日封閉至5月22日），因此平面道路金福路匝道端，北上往高速公路，將於該工程完工後，再行開放小型車通行。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/