水稻也會感冒！稻熱病來了要注意

2019-03-27 15:02

〔記者廖淑玲／雲林報導〕氣候冷暖不定，人會感冒，連水稻也會「感冒」！

今年因溫差變化大，最讓稻農擔心的稻熱病提早發作，由於稻熱病好發溫度為攝氏25至28度，農政單位提醒農民施用氮肥勿過量，一發現就立即引水灌溉預防蔓延，但有農友發現採自然農法因植株間距大稻株反而成長良好。

稻熱病又稱「稻瘟」，農民視如水稻感冒，不僅會危害水稻葉片、稻穗、莖節及葉舌，發病初期葉面上形成褐色或暗綠色小斑點，再擴大呈紡錘型、出現黃色及灰竭色病斑，病情嚴重時葉片枯萎，造成稻株結穗榖粒不充實，嚴重減產。

採自然農法栽種水稻的回鄉米農場林家良指出，一般稻熱病在水稻插秧後35天至50天最容易遭受感染，尤其在施用高量氮肥、密植、通風不良的稻田更容易發生，雲林不少鄉鎮都已傳出病害，反倒是他的自然農法稻田稻株間距大，植株成長良好，不易受稻熱病威脅。

林家良分享稻熱病防治是預防重於治療，建議農友改變種植技術，採自然農法，不要一味追求產量，能種出好品質稻米，收入自然穩定。

雲林縣動植物防疫所籲請農友密切注意田間稻熱病發生情形，一旦發現病勢進展，應立即施藥防治，避免擴散蔓延，但勿施用過量氮肥，因為過多氮肥造成植株徒長、葉片柔弱，降低對病害抵抗性。

防疫所提醒農民若發現稻熱病發生可立即引水灌溉，因灌溉水中有多量的矽酸，水稻吸收後可增加對稻熱病的抵抗性，另應減少進入稻田踐踏，以免使稻根受損，亦可聯繫防疫所服務電話05-5523270。

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