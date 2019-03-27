達成慈善基金會送愛到雲林 捐款100萬元

2019-03-27 15:01

〔記者詹士弘／雲林報導〕達成慈善基金會送愛到雲林，董事長陳秉洋今天率隊捐贈雲林縣100萬元棺木代金及白米1000台斤，扶助縣內的弱勢家庭，縣長張麗善代表接受並致贈感謝狀，感謝基金會嘉惠雲林的弱勢家庭。

張麗善表示，雲林縣青壯年人口外流嚴重，人口老化，年邁長輩獨守家園，根據主計總處統計資料，雲林縣民每人每月可支出金額約僅1萬5000元，基金會支助縣內的弱勢家庭，更能顯現出善款的價值，而縣府也正積極推動地方創生等政策，帶動雲林的經濟發展，改善縣民的生活。

陳秉洋表示，達成基金會於民國101年成立，成員多為退休人員，多年來秉持「用愛招吉祥、以善破千災」的理念，30位理監事拿著存錢鋁罐四處募集小額愛心捐款，期待能拋磚引玉，喚起更多有愛心的民眾一起來關懷弱勢。基金會在桃園市、苗栗縣、南投縣及台東縣等縣市行善布施，善舉腳步於106年首次來到雲林，提供60萬元棺木代金造福縣內弱勢家庭120戶，今年善款增加至100萬元。

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