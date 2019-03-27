潘孟安推「每月貼薪5000」高雄青年：好想搬到屏東

2019-03-27 14:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為鼓勵青年到屏東就業、創業及購屋定居，健全及強化就業市場，促進屏東產業發展，屏東縣政府三箭齊發，推出「屏東好貼薪」、「青創好夥伴」及「縣府挺起家」政策，其中「好貼薪」政策，符合資格者每月縣府貼薪5000元，今天（27日）起即可申請，今年有600個名額。

屏東縣長潘孟安表示，青年是國家發展的動力，更是社會進步的基石，所以為了鼓勵青年於屏東發展，縣府勞工處、農業處、城鄉處、財稅局合作，規劃出3項政策，協助青年就業、創業、安居在屏東，讓年輕人留在屏東、生活在屏東，使屏東產業有充足、優質的人力，以及年輕人的創意和活力，促進屏東蓬勃發展。

屏東縣政府說明，「屏東好貼薪」政策，只要自108年1月1日起戶籍遷移至屏東並於屏東工作者，或戶籍在屏東從外地返鄉工作者，工作滿6個月及12個月，得申請共6萬元穩定就業獎助金。

「青創好夥伴」分為」針對創業青年的「青年學院」以及農業研發創意的「農業大學」，青年學院提供相關課程、創業空間及貸款，最高貸款額度可達新台幣200萬元；農業大學則提供最高300萬的貸款額度。

「縣府挺起家」由縣府與農業金庫合作，推出購屋貸款成數最高85%方案，並加碼購屋裝潢和添購家電最高100萬的貸款申請。

吸引青年到屏東的政策，尤其讓鄰近縣市心動，一位潘姓青年說，之前北漂到高雄，「現在好想回屏東！」；縣府近幾日也接獲大批民眾詢問電話，表達到屏東工作定居的意願。

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