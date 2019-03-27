網紅景點南庄分駐所將重建 警暫遷駐東村臨時地

2019-03-27 14:50

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣120年歷史的南庄分駐所廳舍，因使用年久不堪使用，苗栗縣警局將斥資3000萬元於原址重建，新大樓預計結合南庄人文與慢城景觀特色，並廣植櫻花作為南庄新亮點，預計下月將開工動土，而南庄分駐所則於29日起暫時遷駐於南庄鄉東村109之6號後方臨時用地，也請民眾相互告知。

南庄分駐所設立於日治時期，現有廳舍於1980年改建，而門口種植兩棵櫻花，每逢花季盛開粉紅色花海，意外使分駐所成為網路熱門拍照打卡景點，再加上南庄為熱門景區，每逢假日都有許多遊客、單車族借訪旅遊資訊、暫時休憩。

縣警局指出，南庄所為兩層樓高磚造廳舍，已逾使用年限，經耐震評估後列為需補強廳舍，考量日後擴編及女警配置需求，爭取3000多萬元經費進行原地重建，目前已完成規劃設計及工程發包，新廳舍將會結合南庄特色及櫻花美景意象，預計下月初將擇黃道吉日開工動土。

南庄分駐所長曾麒翰表示，為因應重建工程，分駐所將於29日早上起暫遷至東村109之6號（古早味擂茶）後方臨時用地，連絡電話不變，也請鄉親及遊客們相互告知，讓警方持續為民服務。

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