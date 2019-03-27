媽祖換龍袍 南瑤宮笨港進香重頭戲登場

2019-03-27 14:51

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市南瑤宮笨港進香「百年古香路之行」，今天在嘉義縣新港鄉已重建的笨港天后宮，完成獻新龍袍與換新龍袍儀式。新龍袍是由進香大總理陳敏生的夫人吳嬿玲等人，恭謹地為媽祖換穿上的，也完成了傳衍已200多年、具歷史與神聖意義的「換龍袍禮」儀式；晚間則在新港奉天宮舉行會香前的祝壽大典！

南瑤宮往笨港進香團隊伍，昨晚鑾轎在北港朝天宮駐駕，今天上午從北港朝天宮起駕，人車與鑾轎越過北港大橋後，即進入嘉義縣新港鄉轄區，進香團隊伍抵達新港水仙宮與位於水仙宮旁邊、已重建14年的笨港天后宮。水仙宮是南瑤宮笨港進香歷史中相當重要的一座宮廟，因為，笨港進香之行重頭戲之一的為媽祖「換龍袍禮」儀式，即在水仙宮舉行，歷時近半世紀之久。

林世賢表示，建廟於清乾隆3年（西元1738年）的彰化南瑤宮，開基三媽的香火，是早在清朝雍正年間由來自笨港的楊謙、自笨港天后宮攜往彰化的，也由於有他，才有南瑤宮的誕生，也才發展出歷史性的南瑤宮往笨港進香宗教盛事。 早年，每逢進香時都會到楊氏祖屋，拜訪楊謙先輩的後代子孫。但楊氏後代有感於理應由人拜祭神明，哪有神明探望凡人的道理，於是請南瑤宮雕了一尊媽祖金身送給他們奉祀，而後南瑤宮往笨港進香到南港時，就變成媽祖探望「自家姐妹」，而不再是「神探人」的情形。

林世賢說，由於楊氏子孫的財力不濟，無力更換其奉祀的媽祖已破舊不堪的龍袍，後來南瑤宮進香團每逢進香時，就會攜帶新縫製的龍袍給楊家的媽祖「換裝」，這也就是沿襲至今的「換龍袍」典故的由來。

至於「換龍袍」地點由楊氏祖屋改為到位在笨港天后宮舊址附近的水仙宮，林世賢說是因為在日治時期末期，楊家後代男丁被日軍強行徵集到南洋當軍夫，自此子孫絕嗣，唯恐奉祀媽祖香火無人為繼，於是將媽祖金身遷祀水仙宮，「換龍袍禮」也改為在水仙宮舉行。一直到14年前笨港天后宮完成重建，換龍袍儀式才移到新的笨港天后宮進行。

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