民生醫院團隊進駐高雄加工出口區

2019-03-27 14:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕市立民生醫院進駐加工出口區高雄分處的衛生保健所，服務再升級，員工健康更有保障。

加工出口區高雄分處轄有高雄、臨廣及台糖高雄物流等3個園區，廠商約140家，從業員工達1萬7千餘人，但分處保健所日前因人員退休等因素，曾短暫停業，最近成功招標，引進高雄市立民生醫院醫療團隊進駐。

民生醫院院長顏家祺表示，以社區為導向的醫療模式為時勢所趨，與高雄分處合作，透過完整醫療專業團隊進駐，提供園區員工健康檢查及連續性照護服務。

經濟部加工出口區處長黃文谷表示，高雄加工出口區設立初期，因周邊支援不足，因此首創區內保健所，提供各項保健醫療服務。

黃文谷說，然而目前保健所因相關限制，短暫停業。向經濟部爭取修正「保健所設置要點」，由民生醫院進駐衛生保健所，期許這個營運模式能順利推行，讓員工都能享受更優質、完善的保健服務。

民生醫院未來在加工出口區高雄分處的服務時間：每週一至週五半天門診、免費提供成人預防保健健康檢查、四癌篩檢服務、提供預防接種（如流感疫苗注射）及公共衛生衛教等服務。同時，提供園區內緊急醫療救護及從業員工傷患的之轉院就診服務。

民生醫院也免費提供職場健康危害評估、工作相關疾病預防及諮詢等服務等。

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