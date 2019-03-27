大學申請入學一階段放榜 苗縣榜首6科全壘打

2019-03-27 14:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕108年度大學個人申請第一階段今天放榜，苗栗縣私立建臺高中，共通過481人次，其中國立142人次，醫學及獸醫系5人次，台成清交政34人次。學測滿級分的張哲愷分別通過台大法律系財經法學組、司法組、法學組及成大醫學系、台北醫學大學醫學系、中國醫藥大學醫學系，6科全壘打。

國文、英文、社會三科均為滿級分的黃夏朋，也通過台大政治學系公共行政組、政大法律學系、政大公共行政學系及成大法律學系。另，黃昱傑、徐紹瑋、張易安3人及廖冠琪、羅千雅、林任邦、林沛瑜、李彥廷、鄭凱文、羅文謙等7人，分別通過5個、4個包含清、交等國立大學科系。

校方指出，通過中央、中正、中山等「中字輩」國立大學及師範大學以上，共67人次，國立人數可望突破60人，各項成績表現均大幅成長。

校方表示，從學生選擇校系的結果觀察，學生以傳統大學及就業機會為主要考量，選系不選校的情況明顯，學生重視校系與未來就業的關聯性，需要專業執照的校系，如醫學系、藥學系、資訊電子系、法律系、會計系等科系，已深受學生青睞，並計畫在大學先考取專業執照，畢業即就業，達到「學涯、職涯、生涯」三涯合一的目標。

校方表示，學校將陸續安排各領域專長老師幫學生做面試指導，以情境來加強學生臨場的組織力、表達力，期望能順利錄取理想校系，歡欣邁向人生下一個重要的里程，成為大學新鮮人。

校長黃添敏表示，申請入學是以學測成績作為篩選標準，學生學測成績優異，高分群多，所以能通過第一階段篩選，有此優異結果，除學生努力、家長支持，也要歸功於縣府多年來大力推動「就近入學」及「翻轉計畫」兩大政策的支援，讓學校可以充分利用資源，安排拔尖扶弱、個別專長指導等因材施教的方法，把學生潛力激發出來，爭取好成績，考取好大學。

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