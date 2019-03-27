春遊加碼 基隆30多店家消費優惠

2019-03-27 14:34

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆春遊加碼！基隆市除了中央補助500元住宿優惠之外，並協調伴手禮、餐飲業者，春遊旅客憑住宿發票或收據，到10處借問站消費就有8.5折至9折不等優惠，此外，市府推出「基隆樂遊趣 好康大Fun送」24家店家7折不等優惠活動，將延長到6月底。

為活絡國內旅遊，觀光局推出「春遊方案」4月即將上路，自由行民眾平日（週日到週四）每房500元優惠，團體旅遊部分，2天1夜行程，出遊日有1天非假日，在經典小鎮（基隆中正區）餐廳用餐，每人每日就可補500元，每團上限3萬元；企業員工旅遊或入住星級旅館，每團上限5萬元。

市府交旅處為擴大商業效益，協助10處借問站的業者，4月1日起憑住宿發票或收據，買伴手禮、用餐等，可以打8.5折至9折，參與加碼優惠的店家包括新鱻貨、暖暖小館、私人島嶼、泉利米香、苓蘭生態農園、蔡技食品、漁品軒、小市場咖啡、虎仔山休閒咖啡館、心肝寶貝等。

交通旅遊處處長李綱表示，基隆市有豐富的海洋觀光資源，熱門景點潮境公園、海科館、外木山濱海廊帶、廟口夜市、和平島公園及東岸商場等據點，還有熱門打卡景點正濱漁港色彩屋，斗子車站的深澳鐵道自行車，最適合3天2夜以上的遊程，希望透過春遊方案加碼，吸引更多遊客到基隆體驗！

此外，市府產業發展處在2月到4月底推出「基隆樂遊趣 好康大Fun送」優惠活動，24家店家提供7折不等的優惠拆扣，原本優惠限量2000份到4月底截止，市府決定延長到6月底，配合春遊活動，優惠活動延長到6月底，民眾上網就可索取優惠券，相關優惠店家及資訊可至市府全球資訊網訊息快報（https://www.klcg.gov.tw/tw/News/Detail2?NewsId=1321007B&i=1）查詢。

借問站泉利米香業者簡志源說，店內會員消費滿額才有95折優惠，為配合春遊活動，讓更多的人進來，情義相挺，才會打9折優惠。#

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