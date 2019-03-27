追竹市、趕北市 新竹縣加把勁培訓手語翻譯員和聽打服務員

2019-03-27 14:42

［記者黃美珠／竹縣報導］為了提昇服務能量，社團法人新竹縣天使之音協會近年持續招募、培訓手語翻譯員和聽打服務員，希望新竹縣5年內能趕上隔鄰新竹市所擁有的這兩種人力資源數量。今年這2種培訓班又要開課了，副縣長陳見賢今天幫忙宣傳造勢時，除呼籲鄉親踴躍報名參加，除了免學費、平添自己1項職業技藝，還有助人力早日充實，使縣府1樓服務台也能有足夠人力定時值班，協助有需要的洽公鄉親。

新竹縣天使之音協會總幹事沈素華說，新竹縣目前整合其他縣市的人力，手語翻譯員依然只有21人，聽打服務員也只有11人。相較之下，新竹市前者有25名人力，後者有15人。台北市的手語翻譯員約有40幾個、聽打服務員也有30多人。

她說，可能是因前述人力不足，間接影響到這2項免費服務的宣傳效果，以致很多新竹縣的瘖啞鄉親並不知道有這2種免費服務可以申請、求助，所以縣府迄今無法跟進市府，在府內服務台安排手語翻譯員和聽打服務員定時值班。近年他們努力開班培訓後，希望就人力資源的準備上，5年內可以趕上新竹市，10年內追上台北。

她說，今年手語翻譯的初級和進階班將在4月10日到11月20日開辦，初級班計畫招收30名學員，進階班則是20名。

從初階到進階，依學員各自的學習能力，平均要2到3年才能養成1名專業的手語翻譯。他們從8年前開辦迄今，已經培訓出7人拿到了丙級證照，另有4人通過乙級的檢核，當中7人已投入為瘖啞鄉親無聲世界的服務工作。

至於聽打服務員培訓課程則將在6月29、30日開辦，學員在這2天將接受至少14小時的密集訓練。即日起2種培訓班都受理報名。

今天他們為了替這個「寧靜服務」造勢，由本身也是聽障的手語翻譯培訓班老師徐曉文，以手語詮釋李白「月下獨酌」、蘇東坡「水調歌頭」的中國詩詞，動作優美且如行雲流水，讓人「眼看」聽語障者「說話」的無礙。

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