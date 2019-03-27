來眷村逐夢 高市文化局再釋出31間眷舍

2019-03-27 14:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕喜愛眷村的朋友有福了！高市文化局推動多年頗受好評的眷村以住代護計畫，將將在左營建業新村與鳳山黃埔新村推出兩種類型不同的進駐方式，分別是居住型的｢以住代護．眷村築夢計畫｣15戶，與營業型的｢以住代護．眷村創生計畫｣16戶，共31戶開放申請，本月30日起開始看屋。

文化局表示，2014年獨步全國首創以住代護計畫後，由文化局向軍方代管眷舍，導入民間參與，透過公私協力為眷村文化保存盡心力，「以住代護」計畫至今已辦理六期供民眾申請進駐，計畫範圍也從鳳山黃埔新村擴大到左營建業新村，二座眷村逐漸重拾過去熱鬧榮景，蔚然成村。

文化局也先後推出不同的進住方式，分別有居住創作型態的｢以住代護．人才基地計畫｣、自住自修的｢以住代護．全民修屋計畫｣與住商複合的｢以住代護．眷村民宿計畫｣，各期釋出吸引許多民眾投件申請、反映熱烈。

文化局代理局長王文翠表示，本次推出二種類別，第一種是居住型｢以住代護．眷村築夢計畫｣，特色是空間環境適合居家生活，對於嚮往日式宿舍或獨門獨院平房，熱愛眷村環境者，有機會一圓入住眷村夢，入住期五年，免租金。

第一種是商業型｢以住代護．眷村創生計畫｣，特色為區位顯著、人流較活絡的位置，歡迎具有眷村元素的商家進駐，文化局為鼓勵業者投資眷村，營造特色商家、創造生活便利性，進駐期為五年，特別優惠前二年免租金與權利金。

文化局指出，本期計畫與以往最大不同之處，不再提供修繕補助款，主要是以住代護計畫推動至今逾六年，眷村聚落儼然成形，整體環境已大幅改善，加上部分房舍為前期點交收回，屋況尚佳，希望有心進駐眷村的民眾投入資源一起參與眷村的保存。請有意進駐的民眾把握機會，詳細看屋時間與計畫請上以住代護官網（http://khvillages.khcc.gov.tw/）。

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