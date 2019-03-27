北市府發起 全球智慧城市聯盟「GO SMART」今成立

2019-03-27 14:47

〔記者邱灝唐／台北報導〕由台北市府發起成立的全球智慧城市聯盟「GO SMART」（Global Organization of Smart Cities）今日舉行成立記者會，超過百位城市及產業代表見證。到場參與的台北市副市長鄧家基表示，北市府致力打造一個移居永續的城市，而推動智慧城市就是達成目標的有效手段之一。

台北市府去年3月倡議發起「GO SMART」，作為各城市、產學研法人單位相互交流並汲取經驗的平台，經過1年的籌備期終於成立，目前有140位來自澳洲、日本、荷蘭、法國、巴西、英國等地方政府與產業單位加入，希望透過國際合作加速全球智慧城市發展。

「GO SMART」籌備諮詢委員會主委蘇亮表示，聯盟成立初衷在打造一個讓所有智慧城市相關資訊、經驗、問題和解決方案自由交流的平台，協力共創，進而讓各個城市緊密鏈結，朝向全球人民宜居永續的目標前進；鄧家基則說，「智慧城市」是北市府推動的終極目標，市府這幾年凝聚公私部門的資源與力量，把整座城市變成一座生活實驗室，不斷嘗試運用新方式解決市民問題。

鄧家基也強調，台灣是座島嶼，「向外交流」相當重要，因此決定發起一個平台讓各單位都能相互交流，所以雖然聯盟是由台北市發起，但最終的目標是發展成為一個匯集各方能量的有機平台，供世界各地的有志之士在此找到需要的資源與能量。

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