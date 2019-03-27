醫病》手高舉過頭拉傷 恐是旋轉肌肌腱破裂

2019-03-27 14:53

〔記者詹士弘／雲林報導〕55歲陳女士倒完垃圾後肩膀酸痛，原以為只是拉傷，休息幾天就會好；沒想到過了1個禮拜疼痛加劇，晚上也睡不好，穿衣服時手舉不太起來。經超音波檢查，發現居然是肩膀的旋轉肌肌腱破裂，經安排復健並進行新的「增生注射」後才慢慢痊癒。

成大斗六分院復健科醫師鐘毓婷表示，日常生活及工作中不論是舉手、梳頭、提物、穿衣等，都需要肩關節活動，若動作太快或用力過猛，就可能拉傷旋轉肌肌肉或肌腱受傷，若沒有完全復原，在下一次動作時可能再次受傷，反覆幾次後，肌腱甚至可能裂縫或斷裂，患者除了會感到肩痛，也可能會有手臂痠軟、使不上力，甚至無法上舉。

鐘毓婷說，這些症狀跟五十肩很類似，因此有不少患者誤以為自己患了五十肩，有些民眾直接找國術館幫忙緩解酸痛，如果只是上藥那還好，如果還有「喬」筋骨的動作，恐怕會使症狀加劇。

鐘毓婷指出，造成旋轉肌袖破裂的因素很多，如外力造成的創傷：比如車禍或從高處跌落，常會造成旋轉肌肌腱直接斷裂，可能還會伴隨其他的損傷，需要手術治療； 肩部過度重複使用，反覆性需要上肢出力，為常見於貨運工作者，會造成的肌腱發炎磨損；運動傷害：如排球、羽球運動員常有高舉過頭擊球的動作，可能造成肌腱慢性發炎磨損，時間一久就可能出現裂隙。

鐘毓婷說，在旋轉肌肌腱受傷後的急性期，應盡量休息並冰敷，避免搬提重物。若只是肌腱拉傷，平均需要2至4週的修復，通常以保守性治療如藥物、復健治療即可；若經超音波檢查確診為肌腱部分破裂，除了傳統的藥物及復健治療外，若破裂小於1公分，可考慮接受增生療法；若是破裂的程度較為嚴重，可能需要手術介入。

鐘毓婷表示，增生注射是近年來針對慢性疼痛的新療法，透過刺激身體軟組織重新修復生長，包含肌腱、韌帶等，以治療疼痛及增強軟組織強度；其治療方式是在超音波導引下，將高濃度葡萄糖增生液注射至旋轉肌肌腱破裂處，以促進修復，一般增生療法的療程約需治療3至6次，每次治療間隔約1個月。

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