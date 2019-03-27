崑山科大成立甲組棒球隊 「微笑喬治」趙士強驚喜現身打氣

2019-03-27 14:02

〔記者萬于甄／台南報導〕康寧大學棒球隊成軍短短3個月，就成功晉級甲組成棒資格，是體壇耀眼的黑馬，孰料，校方去年起風波不斷，連帶棒球隊也受到影響，今年2月球員紛紛轉入崑山科技大學就讀，崑山科大也成立棒球隊，由教練楊竣凱接掌兵符，可望順利參加4月甲組成棒春季聯賽。

台南地區甲組棒球隊目前共有7隊，包含遠東科大、中信金融管理學院、長榮大學等，崑山科技大學今也成立大專甲組棒球隊，成為新的生力軍，由校長李天祥親自授旗，並邀來擁有「微笑喬治」封號的趙士強，驚喜現身為球員加油打氣。

崑山科大棒球隊由台北市立體育學院畢業的楊竣凱擔任教練，其有感大學少子化招生不易，且棒球發展也越來越艱困，楊竣凱原轉換跑道考上公職，但因認同校方組隊的理念，加上「不想讓自己後悔」，他選擇拋棄鐵飯碗，重拾對棒球的熱情，再度回到球場努力。

楊竣凱表示，棒球隊目前共有21位成員，幾乎全員由康寧大學轉入，當中不乏國、高中時期就曾當選過國手的球員，實力堅強，平時會帶球員到小北球場練球，希望4月份可在甲組成棒春季聯賽，能夠旗開得勝。

今年就讀大三的球員宋起泰、戴偉去年曾入選亞運大學培訓隊，兩人分別來自桃園及高雄，在小學四、五年級開始對棒球產生興趣，國、高中時期也都加入少棒隊，如今從康寧大學轉入崑山科大棒球隊，紛紛感謝校方給予機會讓他們找尋舞台，也希望打出好成績，為校爭光。

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