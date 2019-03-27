大學熱門科系招生爆量 同分超額7到12倍

2019-03-27 13:51

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學個人申請今天公布第1階段篩選結果，今年因為學測成績改5科選4科，沒有總級分可供篩選，考生通過機會大增，根據大學甄選會數據，不少熱門科系1階「擠破頭」，如清大電機系招40名，卻來了506人最誇張，因同分超額達到12.65倍，將增加面試場次因應。

大學甄選會今公布個人申請第1階段的篩選結果，全國考生採6個志願報名，並提供學測成績讓大學篩選，若比到最後仍同分，則會增額通過，一起進入第2階段面試，因今年大學招生採取新措施，取消學測5科總級分，改從5科選4科來採計，考生因此通過機會大增。

根據大學甄選會數據，今年部分大學科系在通過1階的人數上，有大幅增量的情況，如清大電機工程系乙組擬招40人，卻同分超額共506人，是招生名額的12.65倍，等同這506人在面試當天將同場較勁，粗估錄取率約8％（未排除放棄等人數，下列數據同理）。

其他學校如醫學系也頗嚴重，如陽明大學醫學系A組招35人，同分超額323人，是9.22倍，錄取率10.8％；中國醫藥大學牙醫學系招30人，同分超額218人，是7.26倍，錄取率13.7％；成功大學醫學系招35人，同分超額305人，是8.71倍，錄取率11.4％；輔仁大學醫學系要22人，同分超額170人，是7.72倍，錄取率12.9％；台大醫學系招50人，同分超額221人，是4.42倍，錄取率22.6％。

一、二類或其他領域中，則有中山大學資訊管理學系招25人，同分超額191人，是7.64倍，錄取率13％；交通大學材料科學與工程學系招22人，同分超額234人，是10.63倍，錄取率9.4％；台北市立大學中國語文學系要20人，同分超額148人，是7.4倍，錄取率13.5％。

大學招聯會因應同分超額，上週五邀各校開會，系所皆提出因應準備，如增加場次、增加口試組別人數、更改到大場地、增加審查委員、延長甄試時間等，來完成招生作業；招聯會認為，5選4制度，是讓大學與高中生間，有更多「看見」與「被看見」的機會，非傳統紙筆考試方向取材，可幫助考生更適性。

＃

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/