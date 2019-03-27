美得不像話！中科台中園區九重葛大爆發

2019-03-27 13:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕經過10多年的照護及氣候因素，中科台中園區東大路上的九重葛正大爆發，艷麗又妖嬈，吸引很多民眾打卡拍照，花期還有一個月，民眾要把握住花期。

中科管理局於民國96年開發東大公園，同時在東大路旁種上九重葛的花苗，99年時開始逐步開花。

中科管理局副局長施文芳表示，2年前，九重葛廊道已有雛型，很多花已綻放，但並不茂盛，去年中科管理局加強剪枝及施肥，而今年因乾旱未下大雨，因此九重葛的花苞未被雨打下，因此提早在2月開花，現今大爆發，紅紅的花朵茂盛的綻放，花團錦簇，艷麗非凡。

一般九重葛是在3月下旬開花，但今年 的「九重葛廊道」因氣候因素提早在2月份就開始開花，3月份大爆發，開得艷麗妖嬈，全長4百公尺，有前往拍照的民眾忍不住讚嘆，「美得不像話」。有些女孩子看到花開得如此漂亮，都打扮的漂漂亮亮來拍照，要跟花爭艷。

中科管理局表示，還曾有來自新加坡的遊客，在網路上看到中科有如此美的景致，全家人還租禮服跟九重葛拍照。

施文芳表示，中科會種紅色九重葛，在於此花一旦開花會開得花團錦簇，象微熱情熱心，跟中科充滿活動的的產業相襯，而且符合紅土的大肚山精神。

施文芳表示，目前九重葛廊道有四百公尺，花期還有1個月，而管理局目前規劃要往東大路的擴廠區持續種植，讓九重葛在東大路整個延伸成九重葛步道。

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