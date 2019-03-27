斗六藝術水岸親子遊具區啟用 市長：家長別只滑手機

2019-03-27 13:33

〔記者詹士弘／雲林報導〕兒童節即將到來，斗六藝術水岸園區特色安全兒童遊具區今天正式啟用，斥資300萬建構雙安全檢驗合格的遊具；市長林聖爵強調，親子遊戲區都是安全玩具，但家長別只顧著滑手機，還是要看顧小朋友；另園區大樹少，也將移植大樹為民眾遮陽。

斗六市藝術水岸園區景觀工程二期基礎工程總經費1000萬元，工程以「特色安全兒童遊具」主軸，除溜滑梯外，還有雙層攀爬網、圓盤旋轉器、棒狀旋轉器等特色遊具，遊具及基礎設施就花了約300萬元。所有的遊具均符合中華民國國家標準CNS12642「公共兒童遊戲場設備」、CNS12643「遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法」檢驗標準。

林聖爵表示，親子遊具區是副縣長謝淑亞在市長任內向中央爭取前瞻基礎建設經費所建置，沒有她的努力，就沒有現在的特色公園，所有的遊具都適合親子共樂，大人帶小朋友來時，請別只顧著滑手機；目前藝術水岸園區樹木還不夠，將從公所樹木銀行移植大樹到園區，增加遮陽效果。

兒童遊具中的特色安全兒童遊具區，包含結合了階梯、拉繩以及攀岩塊的溜滑梯、雙層攀爬網、鞦韆、圓盤及棒狀旋轉器等特色遊具，區域內地面採用厚30公分的卵石鋪面，利用環保材質的同時也能有效保護孩童減少受傷的可能。

兒童節當天溝壩國小將舉辦以藝文為主題的百年校慶，環保運動公園有親子野餐趣以及飛盤彩繪活動，報名就送「春暖花開餐食」、「柚花童趣風箏」以及「花造型棉花糖」好禮三選一，活動現場還有樂團演奏及繪本故事小劇場演出。

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