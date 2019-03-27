台大申請報名及過篩創歷年新高 醫學系有221人要同場較勁

2019-03-27 12:05

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學個人申請通過第1階段結果今公布，台灣大學也統計相關數字，發現今年台大申請不論在報名人數、通過1階篩選人數等，都創下歷年新高，如台大醫學系要招50名額，有221人同分，需同場較勁力拼。

台大註冊組主任李宏森統計，今年台大申請招生有1642個名額，但總共有1萬6034人來報名，比去年報名人數多4193人；而通過1階的更有5534人次，比去年568人次；上述2個數據皆創歷年新高，研判與今年學測改5科選4科，大學科系能篩選的科目變少，導致考生通過的機會大增。

李宏森還說，從科系來看，台大內通過1階人數增加最多的就是台大醫學系，要招50名一般生，但通過1階來到221人，已跟醫學系討論，將增加教授、時間、場次等，即使面試到晚上仍會搞定，預計4月19日報到、20日筆試等。

其他過1階人數爆量的科系，如台大機械系有315人、台大土木系有227人、台大電機系亦有275人，台大資工系也有234人等，李宏森表示，各科系會盡力增加口試委員人數、增加場次、延長2階辦理時間，提醒考生接下來要記得在3月29日到4月1日前上台大網站報名，並到大學甄選會網站上傳書審資料。

而今年同分超額篩選人數過多的情況，李宏森認為，過往有學測5科總級分，今年改5選4，通過人數暴增下，原先科系設定的「倍率人數」制度已形同虛設，擔心未來高分群學生的鑑別度下降，建議大學招聯會討論未來如何對應，減輕學生參加2階負擔，也讓大學辦學能量集中。

另，李宏森說，今年台大在申請第2階段也採取「共同筆試」作業，4月14日下午若要申請土木、化工、工科海洋、醫工、電機、資工、材料、牙醫、藥學、生科等10個科系的考生，約1500多人要同時參加台大辦理的數學、物理、化學、生物等筆試，成績用作申請入學。

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