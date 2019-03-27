獨家》降低霸王級寒流衝擊 氣象局12月推低溫燈號預警

2019-03-27 12:28

〔記者蕭玗欣／台北報導〕極端天氣頻繁發生，2016年霸王級寒流襲台，造成民眾凍死或是農業嚴重損失。為降低寒害造成的損傷，中央氣象局研擬今年底將發佈「低溫燈號」，在現有的低溫特報下依可能造成災害的嚴重程度，分為黃、橙、紅三種燈號來達到預警效果，目標今年12月就會上路。

氣象局預報中心主任呂國臣表示，目前平地地區達10度以下就會發布低溫特報，清晨輻射冷卻造成的低溫和2016年的霸王級寒流都可能發布低溫特報，但可能導致的災害程度卻不同。氣象局認為可以在現有的低溫特報中做出不同區分，讓民眾可以提高警覺。

氣象局目前規劃比照去年6月發佈的「高溫資訊」，將低溫可能造成的災害程度以黃、橙、紅三種燈號示警，並氣象局官網左上角提供資訊，目前尚未確定是否要比照高溫資訊取名為「低溫資訊」，三種燈號代表的意義也在討論中。氣象局未來會和農委會、衛福部及相關單位討論如何警示才能達到效果。

近年因極端天氣事件頻傳，去年台灣夏季更屢次刷新高溫紀錄，李昆澤等立委要求氣象局需提供高溫資訊服務供民眾參考。高溫資訊分為黃、橙、紅三種燈號，黃燈表示該縣市隔日氣溫可能達36度以上，橙燈指該地隔日可能達38度以上或有機會連續3日達36度以上，紅燈指該地可能連續3日高溫達38以上。

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